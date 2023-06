Wenn Strände vollgemüllt sind, liegt das oft daran, dass vom Meer viel Zeug angespült wird. An den Ostsee-Stränden in Schleswig-Holstein ist das nicht der Fall.

Das liegt an der Ausrichtung der Küstenlinie sowie der vorherrschenden Richtung von Wind und Strömung, schreiben Kieler Forschende im Marine Pollution Bulletin. Heißt: Der größte Teil des Mülls kommt hier von den Menschen, die den Strand nutzen.

Strände im Herbst doppelt so verschmutzt

Die Daten zeigen: Wenn die Saison im Herbst zu Ende geht, sind die Strände doppelt so verschmutzt wie im Frühling. Nur an Orten, an denen die Strände regelmäßig gereinigt wurden, ist es nicht ganz so schlimm. Außerdem sind im Herbst deutlich mehr Papier, Pappe und vor allem Zigarettenkippen zu finden als zu Beginn der Saison.



Das Team folgert daraus, dass die schleswig-holsteinischen Strände deutlich sauberer und die Küstenökosysteme gesünder wären, wenn alle ihren Müll am Ende eines Strandbesuches entsorgen würden.