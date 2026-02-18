Schmetterlinge fotografieren und auf Social Media teilen - das kann auch mal der Wissenschaft helfen.

Fotos auf Facebook & Flickr haben eine Wissenslücke in der Biodiversitätsforschung geschlossen, und zwar bei einer Schmetterlingsart aus Südasien mit orange-schwarz-weißen Flügeln. Die Art Acraea terpsicore hat keinen deutschen Namen, sie gehört zu den Edelfaltern. Sie breitet sich im Klimawandel weiter aus. Wo in Südasien der Schmetterling inzwischen alles vorkommt, konnte das Forschungsteam dank den Userfotos um 35 Prozent besser dokumentieren als nur mit Infos aus Forschungsdatenbanken. Das schreibt das Team im Fachblatt Conservation Biology.

Die Fachleute haben die Fotos auch immer noch mal selbst gecheckt. Für nachtaktive oder weniger auffällige Insektenarten gibt es allerdings in Sozialen Netzwerken nicht so viel an Fotos.

Wer die Forschung mit eigenen Tier- und Pflanzen-Fotos unterstützen will: Noch direkter geht das, wenn man Fotos auf Citizen-Science-Apps wie iNaturalist oder Flora incognita hochlädt.