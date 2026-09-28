Solche Schmetterlinge empfinden wir Menschen laut einer großangelegten Befragung als schön. Allerdings sehen längst nicht alle Arten so aus. Und das ist ein Problem. Im Fachmagazin Current Biology schreibt das Team hinter der Befragung: Unscheinbarere Arten werden häufiger übersehen. Nicht nur von Laien, sondern auch von Fachleuten. Die Forschenden haben auf Basis der Befragung einen Schönheitsindex für Schmetterlinge erstellt. Die "schönen" Arten wurden häufiger untersucht und werden auch im Naturschutz häufiger berücksichtigt.

Einzige Ausnahme: Die rote Liste für bedrohte Arten. Da spielt als Kriterium nämlich nicht das Aussehen eine Rolle, sondern wie häufig eine Art vorkommt. Und da zeigt sich auch, dass die unscheinbareren Arten tendenziell mehr Schutz brauchen als die auffälligen.

Das Forschungsteam sagt aber, dass die auffälligen Arten den unscheinbaren auch helfen können - quasi als Werbe-Ikonen für den Insektenschutz.





