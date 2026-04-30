Schnabeltiere sehen total verrückt aus - so seltsam, dass Menschen sie für eine Fälschung hielten, als die ersten Exemplare nach Europa gelangten.

Seitdem sind die australischen Wassertiere gut erforscht und es kamen schon viele Überraschungen raus: Schnabeltiere legen Eier, obwohl sie Säugetiere sind. Sie besitzen einen Giftstachel und ihr Fell kann leuchten.

Jetzt kommt noch etwas Kurioses dazu, nämlich ihre Farbe. Ein Team unter anderem der Universität Gent hat herausgefunden, dass sie einen besonderen Farbstoff im Fell haben. Dabei geht es um die Form ihrer Melanosomen, das sind die Bestandteile von Zellen, die für die Farbe zuständig sind. Bei Schnabeltieren sind die rund und zum Teil hohl, was eher für Farben zwischen Gelb und Rot sprechen müsste. Trotzdem sind die Tiere aber dunkelbraun.

Dass die Farbteilchen hohl sind, könnte den Tieren geholfen haben, sich ans Wasser anzupassen. Das ist aber nur eine Vermutung der Forschenden. Die Schnabeltiere bleiben also rätselhaft.