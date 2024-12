Tattoos werden immer beliebter - in Deutschland ist laut Umfragen inzwischen fast jeder und jede fünfte tätowiert.

Ein Team an der Helmut-Schmidt-Uni der Bundeswehr in Hamburg hat sich gefragt, ob Tattoos Auswirkungen darauf haben, wie attraktiv Menschen andere Leute finden. Dafür haben die Forschenden knapp 500 Versuchspersonen Fotos gezeigt. Alle waren über 50 und lebten in Deutschland. Die Fotos zeigten einen Mann und eine Frau: einmal komplett untätowiert, dann mit immer mehr - bis hin zu vielen Tattoos, auch im Gesicht. Die Teilnehmenden mussten dann die Frage beantworten, wie schön sie die Person jeweils finden, auf einer Punkte-Skala von "überhaupt nicht schön" bis "sehr schön".

Ergebnis: Die Models wurden komplett ohne Tattoos durchweg als am schönsten bewertet. Befragte, die selber tätowiert sind, und auch Tattoo-Künstler bewerteten die extrem tätowierten Bilder ein bisschen besser. Trotzdem schnitten die Modelfotos mit Gesichtstattoos am schlechtesten ab. Für die Forschungsgruppe zeigt das, dass extrem sichtbare Tattoos in der Gesellschaft immer noch abgelehnt werden. Sie räumen aber auch ein, dass die Studie wenig repräsentativ ist - zum Beispiel waren unter den Befragten nicht alle Altersgruppen gleich abgebildet.