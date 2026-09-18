In Deutschland sind immer mehr Menschen überschuldet. Ein Finanz-Report zeigt, dass letztes Jahr fast 5,7 Millionen Erwachsene betroffen waren.

Als überschuldet gelten Leute, die ihre Schulden nicht bezahlen können - selbst wenn sie ihren Lebensstandard senken. Die mittlere Schuldenhöhe lag letztes Jahr bei 19.000 Euro.

Besonders betroffen sind alleinerziehende Frauen. Aber der Untersuchung zufolge gibt es fast nie nur einen Grund für eine finanzielle Notlage: Krankheit, Sucht oder Unfälle gelten als Hauptursache, aber auch Arbeitslosigkeit.

Bei Unter-25-Jährigen gibt es eine Besonderheit: Viele haben Schulden bei Handy-Unternehmen und das liegt oft an Ratenzahlungen für Smartphones, in-App-Käufen oder Streaming-Abos.