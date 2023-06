Musik hat viel mit Gefühl, aber auch viel mit Mathe zu tun - nicht nur, weil Tonlängen in Viertel und Achtel aufgeteilt werden.

Musik in der Schule kann auch die Leistung im Mathe-Unterricht verbessern. Das zeigt jetzt noch mal eine Analyse verschiedener Studien aus fast 50 Jahren Forschung, die in der Zeitschrift Educational Studies zusammengefasst wurden. Den größten Effekt hat demnach ein kombinierter Unterricht von Musik und Mathematik - zum Beispiel das Klatschen von Rhythmen beim Lernen von Zahlen und Brüchen. 73 Prozent der Schülerinnen und Schüler waren mit dieser Form des Unterrichts besser in Mathe.

Auch Kinder, die ein Musikinstrument spielten oder Musikunterricht hatten, schnitten in den Studien besser ab. Die Forschenden sagen außerdem, dass Ängste und Vorurteile gegenüber dem Fach Mathe abgebaut werden können, wenn Musik integriert wird.