Zwei Franzosen sind zu Fuß von ihrem Heimatland nach Schanghai in China gelaufen - das hat fast eineinhalb Jahre gedauert.

Die beiden Schulfreunde waren vorletzten September in ihrer Heimatstadt Annecy losgelaufen und sind gestern (Samstag) im Zentrum von Schanghai angekommen. Die beiden Mittzwanziger wollten sich den Traum einer Reise nach China erfüllen, aber ohne zu fliegen und dem Klima zu schaden. So wanderten sie fast 13.000 Kilometer durch 16 Länder, nur in Russland fuhren sie ein Stückchen mit dem Bus, aus Sicherheits- und praktischen Gründen.

Finanziert wurde die Aktion über Crowdfunding und Sponsoren. Auf Insta kann man die Stationen verfolgen.