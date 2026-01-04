Hunderte Jugendliche mussten 2025 wegen Schulschwänzens in Arrest

Hunderte Jugendliche mussten letztes Jahr jeweils für mehrere Tage ins Gefängnis, weil sie wiederholt die Schule geschwänzt haben.

Das geht aus einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland hervor. In Niedersachsen und Bremen seien es allein im ersten Halbjahr mehr als 350 Jugendliche gewesen, davon gut zwei Drittel männlich. Weitere Bundesländer meldeten geringere Zahlen oder erheben die Zahlen gar nicht.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert den Jugendarrest für Schulschwänzer. Die Gewerkschaftschefin warnte, das bewirke nichts Gutes und richte oft sogar Schaden an. Stattdessen müssten die Schulen das Schwänzen verhindern und bei jedem Kind auf die Ursachen schauen. Das niedersächsische Justizministerium verteidigte den Arrest als Mittel, um auf Jugendliche einzuwirken.