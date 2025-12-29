Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will Angriffe auf Polizisten und andere Einsatzkräfte härter bestrafen.

Die SPD-Politikerin hat den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt, dass es besonders verwerflich ist, Menschen anzugreifen, die für die Allgemeinheit arbeiten. Sie hat einen Gesetzentwurf erarbeiten lassen, nach dem Angriffe auf Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste oder Gerichtsvollzieher mit sechs statt drei Monaten Haft bestraft werden.

Hubig sagt, Angriffe auf Einsatzkräfte hätten ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Die Zahlen haben laut Bundesinnenministerium in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Letztes Jahr sind bundesweit mehr als 100.000 Polizistinnen und Polizisten Opfer einer Gewalttat geworden.