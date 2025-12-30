Haushaltshilfen arbeiten in Deutschland meistens schwarz.

Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft für 2023 waren neun von zehn Putzkräften in Privathaushalten nicht angemeldet. Laut IW sind die Gründe vielfältig. Entweder wollte die Haushaltshilfe selbst keine offizielle Anstellung oder der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin fand das zu teuer. Manche gaben in einer Umfrage dazu auch an, dass die Bürokratie zu hoch sei. Und viele rechtfertigten es als Nachbarschaftshilfe.

Das Institut sagt aber: Oft handelt es sich doch um eine anmeldepflichtige Arbeit. Unterm Strich ergaben sich in dem untersuchten Jahr mehr als acht Miliarden Euro Umsatz, die an Haushaltshilfen bezahlt, aber die nicht versteuert wurden. Kontrollen im privaten Raum seien kaum möglich - wegen der gesetzlichen Unverletzlichkeit der Wohnung.