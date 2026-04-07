Wer zu oft beim Schwarzfahren erwischt wird und dann die Geldbuße nicht zahlt, riskiert nach aktueller Gesetzeslage eine Gefängnisstrafe.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD will das ändern. Die Regierung plant eine Strafrechtsreform, mit der das Fahren ohne Ticket entkriminalisiert wird. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Hubig, dass Menschen, die sich kein Ticket leisten können, nicht ins Gefängnis gehören. Solche Verfahren verbrauchten auch zu viele Justiz-Ressourcen, die sinnvoller eingesetzt werden könnten.

Fahren ohne Fahrschein gilt als Erschleichen von Leistungen und ist laut Strafgesetzbuch eine Straftat. Nach Angaben der Polizei gab es dazu vorletztes Jahr mehr als 144.000 Fälle.