Schwedens Regierung will durchsetzen, dass auch 13-Jährige bei schweren Straftaten inhaftiert werden können - bisher sind dort Jugendliche erst ab 15 strafmündig.

Der Justizminister hat jetzt gesagt, was er konkret verändern möchte. Darüber berichtet unter anderem der Fernsehsender TV4. Danach sollen die Kinder nicht mehr in Erziehungsanstalten untergebracht werden, sondern in normalen Gefängnissen - aber in einem abgetrennten Bereich. Im Gegensatz zu den Erwachsenen sollen sie weniger Zeit in der Zelle verbringen müssen - und auch Schul-Unterricht bekommen.

Die Regierung argumentiert, dass in den letzten Jahren immer öfter Unter-15-Jährige bei schweren Straftaten unter Verdacht stehen - selbst bei Mord. Tatsächlich werden sie oft gezielt ausgesucht von kriminellen Banden in Schweden, weil den Kindern bisher keine Strafe droht.

An dem Vorhaben gibt es viel Kritik: Kinderschutzorganisationen bezweifeln zum Beispiel, dass Kinder so weniger straffällig werden.