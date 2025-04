Gibt es Leben auf anderen Planeten? Mit dieser Frage beschäftigen sich nicht nur Astronomie-Fachleute schon seit langem.

Ein britisch-amerikanisches Forschungsteam ist jetzt vielleicht fündig geworden - außerhalb unseres Sonnensystems, auf dem Exoplaneten K2-18b. Mithilfe des James-Webb-Teleskops hat es in der Atmosphäre des Planeten bestimmte Schwefelverbindungen identifiziert. Auf der Erde werden diese Verbindungen nur von Lebewesen erzeugt, meistens von Meeresalgen. Deshalb gelten die Schwefelverbindungen als vielversprechendes Zeichen für biologisches Leben. Das Team meint im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters, so nah sei man Hinweisen auf Leben auf anderen Planeten noch nie gekommen.

Der Exoplanet umkreist 124 Lichtjahre von der Erde entfernt eine Sonne im Sternbild Löwe - der Planet liegt in der sogenannten bewohnbaren Zone. Er ist also so weit von seiner Sonne weg, dass es weder zu heiß, noch zu kalt ist für die Bildung von flüssigem Wasser, und das gilt als wichtigste Voraussetzung für biologisches Leben. K2-18b ist mehr als achtmal so groß wie die Erde und besteht wahrscheinlich aus Silikaten und Eis - wie auch die Erde, Mars und Venus.