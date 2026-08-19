Seit 34 Jahren wurden sie vermisst - jetzt sind in den Schweizer Alpen die Leichen von zwei Bergsteigern gefunden worden.

Ein DNA-Abgleich hat bestätigt, dass es sich um zwei Belgier handelt. Die wurden seit 1992 in der Region Weissmies vermisst. Ein Wanderer hatte die sterblichen Überreste vor ein paar Wochen am Triftgletscher in der Nähe der italienischen Grenze entdeckt. Die beiden Männer waren damals 39 und 41 Jahre alt.

Weil die Alpengletscher durch den Klimawandel schmilzen, werden immer wieder Überreste von Menschen freigelegt. Einige gelten seit Jahrzehnten als vermisst. Erst letztes Jahr wurde bei der Schweizer Gemeinde Zermatt das Skelett eines vermissten Mannes gefunden. Der lag dort seit 1994.