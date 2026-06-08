In der Schweiz tragen viele Statuen von berühmten Männern seit dem Wochenende ein pinkes Babytragetuch mit einer Puppe darin.

Das Ganze ist eine Aktion der liberalen Bewegung Operation Libero. Die will damit ein Zeichen setzen für die Verantwortung von Vätern in der Kinderbetreuung. In der Schweiz gibt es nämlich bis heute keine Elternzeit für die Betreuung von Kleinkindern.

Aktivistinnen und Aktivisten haben deshalb in der Nacht zu Sonntag in vielen Städten Männerstatuen mit den Tragtüchern ausgestattet - unter anderem in Zürich, Basel, Aarau und Bern. Dort trägt jetzt auch eine bekannte Statue von Albert Einstein so ein pinkes Babytragetuch.

Anlass war der internationale Vatertag, der nicht wie in Deutschland an Himmelfahrt - sondern am 7. Juni ist. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen die Tragetücher für eine Woche an den Statuen lassen und sie dann wieder abnehmen.