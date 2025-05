Hat ein Tier ein Körperbewusstsein und merkt, dass es sich selbst gerade im Weg steht?

Das ist gar nicht so leicht herauszufinden, wie Versuche eines Wiener Forschungsteams mit Schweinen zeigt: Die Tiere sollten eine Holzplatte mit der Schnauze verschieben, um an Futter zu kommen. In manchen Versuchen war die Platte über eine Kette mit einer Matte verbunden. Wenn die Schweine auf der Matte standen, blockierten sie die Konstruktion selbst. Einige Schweine gingen von der Matte runter, um die Platte von der anderen Seite wegzuschieben – und kamen so ans Futter.

Klingt nach Körperbewusstsein. Aber: Die Tiere haben dasselbe Verhalten auch gezeigt, wenn die Platte aus einem anderen Grund blockiert war. Das Forschungsteam sagt deshalb: Vielleicht sind die Schweine einfach strategisch flexibel. Ob sie wirklich wissen, dass ihr eigener Körper das Problem ist, ist damit nicht bewiesen. Klar ist nur: Schweine sind ziemlich schlau. Das wusste man aber schon vorher.