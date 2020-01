Aber offenbar nicht nur die: Forschende der Universität Oxford haben Aufnahmen von Papageientauchern veröffentlicht, die sich mit einem Stock am Rücken und an der Brust kratzen. Die Aufnahmen sind in Wales und Island entstanden.

Stöckchen gegen Zecken

Nach Angaben der Forschenden gab es zu der Zeit eine Seevögel-Zecken-Plage und offenbar ließ sich der Juckreiz leichter mit einem Stock bekämpfen als mit dem Schnabel. Die Forschenden gehen davon aus, dass die körperlichen Fähigkeiten der Seevögel bisher unterschätzt wurden.