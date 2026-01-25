Eine französische Segel-Crew ist so schnell wie noch niemand vorher um die Welt gesegelt.

Die Crew hat 40 Tage, 10 Stunden und knapp 46 Minuten gebraucht. Sie war damit einen halben Tag schneller als die bisherigen Rekordhalter von 2017. Der neue Rekord muss noch offiziell bestätigt werden. Dann gibt es die Jules-Verne-Trophäe. Die ist nach dem Schriftsteller von "In 80 Tagen um die Welt" benannt und gilt als einer der wichtigsten Preise im internationalen Segelsport.

Die Crew um den Skipper Thomas Coville war in der Bretagne in Richtung Süden losgesegelt. Ihre Route führte am südafrikanischen Kap der Guten Hoffnung vorbei, über den Indischen Ozean nach Australien, über den Pazifik zum Kap Hoorn und dann über den Atlantik zurück nach Frankreich.