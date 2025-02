Aber vielleicht mögen Hunde besonders die Farbe Gelb. Das vermuten Forschende, die Tests mit rund 500 Straßenhunden im Osten Indiens gemacht haben. Sie haben den Tieren immer drei Tonschalen hingestellt - davon war eine gelb, eine blau und eine grau. In den Tests waren die Schalen unterschiedlich gefüllt - manchmal war in allen dreien was drin, manchmal nur in einer, und manchmal waren alle leer.

Es könnte ums Futter gehen

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Animal Cognition, dass die Hunde in mehr als der Hälfte der Fälle immer zuerst zur gelben Schale gelaufen sind - egal, ob darin Futter war oder nicht. Vielleicht haben die Tiere also eine angeborene Vorliebe für die Farbe Gelb. Es könnte allerdings auch sein, dass Straßenhunde in Indien diese Farbe mit Essensresten verbinden - denn da ist in Indien oft Kurkuma drin, und das färbt gelb.

Deshalb wollen die Forschenden jetzt mit einem Team in Kanada rausfinden, ob Hunde dort auch eine Farbvorliebe haben.