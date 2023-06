Kinder aus sogenannten Arbeiterfamilien halten sich für weniger talentiert als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aus akademischen Haushalten - selbst, wenn ihre Noten genauso gut sind.

Das zeigt eine Untersuchung von drei Psychologinnen der Uni Wien und FU Berlin im Journal of Experimental Social Psychology. Sie haben mehr als 3500 Personen in verschiedenen westlichen Ländern befragt haben. In diesen Ländern gelten Talent und intellektuelle Fähigkeiten als wichtige Faktoren für den Beruf. Die Selbsteinschätzung hat entsprechend Folgen: Kinder aus ArbeiterInnenfamilien streben seltener ein Studium an als Kinder aus AkademikerInnenhaushalten.

Aufgrund ihrer Experimente sagen die Wissenschaftlerinnen, dass gesellschaftlich stärker anerkannt werden sollte, welche Bedeutung Eigenschaften wie Fleiß und harte Arbeit haben. Denn: ArbeiterInnenkinder halten sich zwar oft für weniger talentiert aber nicht unbedingt für weniger fleißig. Steht Fleiß im Vordergrund, werden die Nachteile der Selbsteinschätzung zum Talent abgemildert.

Die Studie hat allerdings Schwächen: Die Teilnehmenden wurden allein über Facebook gesucht und es nahmen mehr Frauen als Männer teil.