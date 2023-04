Ein schöner Tag am Meer, ihr verbringt ihn mit einem Menschen, der euch nahe steht. Würdet ihr ein Foto davon machen? Und was oder wer wäre auf dem Foto zu sehen? Und warum?

Solche Fragen haben Forschende aus den USA mehr als 2000 Testpersonen gestellt. Sie wollten wissen, in welchen Situationen Menschen Selfies schießen und wann sie sich selbst nicht mit aufs Foto bringen.

Die Ergebnisse zeigen: Bei Selfies geht es nicht nur um Eitelkeit oder Angeberei. Menschen fotografieren sich selbst in einer bestimmten Situation, wenn sie zeigen wollen, was ihnen ein solcher Moment bedeutet - also zum Beispiel, wie wichtig ihnen die Zeit mit Freunden ist. Sie lassen sich selbst aus dem Bild raus, wenn sie zeigen wollen, wie eine Situation aussieht - also zum Beispiel wie schön das Meer ist.

Die Forschenden schließen daraus: Wenn wir für ein Selfie posen, dann tun wir das nicht nur für andere, sondern auch, um für uns selbst einen wichtigen Augenblick festzuhalten.