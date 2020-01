In Bolivien haben Forschende zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder Glasfrösche gefunden.

Die sind sehr selten und werden so genannt, weil ihre Körper zum Teil durchsichtig sind. Bei manchen Tieren kann man zum Beispiel das Herz schlagen sehen. Die bolivianischen Glasfrösche sind ansonsten grün und mit höchstens zweieinhalb Zentimetern ziemlich klein.

Die drei Frösche, die jetzt in den Anden gefunden wurden, bleiben aber nicht in der Natur. Die Forschenden haben sie eingesammelt und in ein Schutz-Zentrum für Amphibien gebracht. Sie wollen versuchen, mit den Fröschen Nachwuchs zu züchten. Ähnliche Versuche mit einer anderen Froschart haben bis jetzt aber nicht geklappt.