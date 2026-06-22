Wolfgang Amadeus Mozart ist zwar seit mehr als 230 Jahren tot - trotzdem ist jetzt quasi eine neue Single von ihm erschienen.

Ein Musikwissenschaftler hatte zufällig ein bisher unbekanntes Werk des Klassik-Künstlers entdeckt - für Fachleute eine Sensation. Es handelt sich um sieben Stücke für Harfe und Flöte. Sie wurden gestern im Rahmen des Musikfestivals "Fête de la musique" in Frankreich uraufgeführt.

Der Forscher hatte in der Französischen Nationalbibliothek ein anonymes Notenheft ohne Titel aus dem 18 Jahrhundert durchgeblättert - und dabei quasi Mozarts Handschrift wiedererkannt: rundliche, leicht nach vorn geneigte Violinschlüssel. Auch die Bassschlüssel sahen anders aus als damals in Frankreich üblich. Schließlich hat das Mozarteum in Salzburg den Fund bestätigt.

Die Stücke sollen heute Nachmittag auch beim Sender France Musique ausgestrahlt werden.