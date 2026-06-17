Wer eine Allergie hat, kann ganz schön darunter leiden. Aber manchmal verschwinden Allergien später im Leben wohl auch wieder.

Ein Medizin-Team hat Daten aus einer österreichischen Langzeit-Gesundheitsstudie dazu analysiert, genauer gesagt die Infos von rund 5.000 Personen, die mehrmals in ihrem Leben einen Allergietest gemacht haben, zum Beispiel auf Pollen oder Tierhaare. Das Team schreibt im Fachjournal Clinical and Translational Allergy: Bei knapp sechs Prozent der Personen ging die Allergie wieder weg, am häufigsten nach dem 60. Lebensjahr. Die Forschenden vermuten, dass das grob an Umwelt und Lebensweise liegt, an welchen Faktoren genau können sie aber noch nicht sagen.

Bei manchen Testpersonen waren erst spätere Tests positiv, vor allem bei unter 18-Jährigen. Das liegt laut Studie wahrscheinlich daran, dass sie erst später mit für sie allergieauslösenden Stoffen in Kontakt gekommen sind, zum Beispiel mit bestimmten Pollen oder den Haaren von neuen Haustieren.