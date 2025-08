Streaming hat das Seriengucken verändert, weil zum Beispiel ganze Staffeln auf einen Schlag veröffentlicht werden.

Das macht Bingewatching leicht - alle Folgen hintereinander weggucken. Manche Anbieter gehen aber auch klassischer vor und veröffentlichen nur eine Folge pro Woche.

In Kombination mit Bingewatching führt das offenbar zu neuen Streaming-Gewohnheiten. Nach Erkenntnissen der Studie "Screens in Motion" horten viele Serienfans die einzeln veröffentlichten Folgen - um sie dann nach einer kompletten Staffel in einem Rutsch zu gucken.

Insgesamt macht das die Hälfte der Befragten, Frauen sind allerdings noch etwas geduldiger als Männer. Sie sind aber auch eher Bingewatcher, mit 44 Prozent - im Vergleich zu Männern, mit 38 Prozent.