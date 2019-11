Sie spielt offenbar auch eine wichtige Rolle für die Fortpflanzung. Das berichten US-Forschende in einem Fachmagazin. Wird die Klitoris stimuliert, wird unter anderem die Vagina stärker durchblutet, sie wird feuchter und auch der Muttermund zieht sich etwas zurück - also der Eingang in die Gebärmutter. Das alles führt dazu, dass die Spermien länger brauchen, um zur Eizelle zu gelangen. Das gibt ihnen Zeit, bestimmte Reifeprozesse zu durchlaufen - sie werden mobiler und aktiver. Das verbessert die Chancen, dass eine Eizelle befruchtet wird.

Die Forschenden schließen daraus, dass eine Beschneidung - also wenn bei Mädchen die Klitoris entfernt wird - negative Folgen für die Fruchtbarkeit haben könnte.