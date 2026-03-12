Wenn man ganz genau hinschaut, dann scheinen auch Eintagsfliegen ein ziemlich aufregendes Leben zu haben: beim Sex nämlich, den erleben sie im Flug.

Forschende des Naturkundemuseums Stuttgart haben ein Fliegenpärchen beim Sex vereist und sich die Stellung in einem Computertomographen genau angesehen. Dabei erkannten sie, dass das Männchen einen Doppel-Penis hat und spezielle Genitalfüße, mit denen sie sich an das Weibchen klammert. Und für den Fall, dass das nicht hält, gibt's noch eine Sicherheitsstufe: An seinem knapp einen Millimeter großen Penis kann das Männchen Stacheln ausfahren, um sich in den sogenannten Paarungstaschen des Weibchens festzuhaken.

In der Fachzeitschrift Insect Systematics and Diversity lässt sich das Ganze noch genauer nachlesen.