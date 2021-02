Eine repräsentative deutsche Studie zeigt, dass jede zweite Frau und fast jeder dritte Mann schon einmal lustlose Phasen hatten. Wenn die Personen sich dadurch stark beeinträchtigt fühlen, ist von einer Dysfunktion die Rede. Davon war laut der Untersuchung jede fünfte Person in Deutschland schon einmal betroffen.

Am stärksten beeinträchtigt fühlten sich Männer, die schon einmal Ejakulationsprobleme hatten. Über die Hälfte empfand das als große Belastung. Ähnlich sah es bei Frauen aus, die Schmerzen oder Verspannungen beim Sex erlebt haben.

Mit der Befragung sollte die Verbreitung sexueller Probleme in Deutschland untersucht werden. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer hoch ist: Nur 30 Prozent der anfangs ausgewählten Personen nahmen tatsächlich an der Befragung teil. Möglicherweise sind die Menschen also auch bei einer anonymen Befragung am Computer nicht bereit, über die Problematik zu berichten oder wollen sich diese nicht eingestehen.