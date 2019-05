Erst gab es einen Shitstorm. Jetzt hat The North Face sogar einen Eintrag in seinem Wikipedia-Artikel, der über die Manipulationsvorwürfe berichtet. Die Geschichte: The North Face wollte weit vorn in der Google-Bildersuche auftauchen, wenn jemand Bilder einer Natur-Sehenswürdigkeit sucht - oft zeigt Google dann Bilder aus Wikipedia-Artikeln. The North Face ließ dafür Fotos machen und tauschte sie bei Wikipedia aus; zu Einträgen von beliebten Gebirgslandschaften in Brasilien, Peru und Schottland. Während die alten Wikipedia-Fotos nur zum Beispiel den Blick auf den berühmten Berggipfel zeigten, saß bei den neuen zum Beispiel ein Wanderer mit North-Face-Outdoorjacke davor.

The North Face versuchte gar nicht, die Aktion zu verheimlichen. Stattdessen feierte die Firma sie sogar mit einem Marketingvideo. Nutzer waren sauer, Wikipedia reagierte enttäuscht. Mittlerweile hat sich die Outdoorfirma für die Werbung entschuldigt.