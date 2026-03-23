Man kann die Suche aber etwas eingrenzen - und zwar, wenn man nur dort sucht, wo die Bedingungen für Leben erfüllt sein könnten. Auf sogenannten Erdzwillingen. Ein Forschungsteam unter Leitung der Cornell University in den USA hat jetzt eine Shortlist der vielversprechensten Planeten im All erstellt.

Die Bedingungen: Die Planeten müssen aus Gestein und ähnlich groß sein wie die Erde. Sie müssen in einem Abstand um ihre Sonne kreisen, der flüssiges Wasser möglich macht und es muss genug, aber nicht zu viel Wärme von der Sonne ankommen. Außerdem müssen die Planeten von der Erde aus gut zu beobachten sein.

Weit oben auf der Liste stehen mehrere Planeten aus dem Sternbild Wassermann - rund 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und Proxima Centauri b, der den Nachbarstern unserer Sonne umkreist, in vier Lichtjahren Entfernung.

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https://academic.oup.com/mnras/article/547/3/stag028/8526432?login=true#557602877