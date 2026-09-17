Ein Linienflug ist statistisch gesehen die sicherste Art zu reisen. Das dürften die meisten wissen, trotzdem kann man beim Start schon mal ein mulmiges Gefühl oder sogar Angst bekommen.

Vielleicht helfen dagegen die Funfacts eines Mathematikers aus Florida. Er hat alle Linienflüge in den USA zwischen 2016 und 2025 ausgewertet und das Risiko für Todesfälle verglichen. Ergebnis: Nicht nur andere Verkehrsmittel sind laut seinen Berechnungen deutlich gefährlicher - sondern auch ziemlich alltägliche Aktivitäten.

Ein paar Beispiele: Vergleicht man die zurückgelegte Strecke pro Passagier, ist es in den USA 239 Mal gefährlicher den Zug zu nehmen als das Flugzeug - und sogar 626 Mal gefährlicher selbst mit dem Auto zu verreisen.

Zuhause bleiben ist allerdings auch keine Lösung - eine Stunde dort ist statistisch gesehen 8 Mal gefährlicher als eine Stunde im Flugzeug. Und sogar vom Blitz getroffen zu werden und daran zu sterben ist in einem Menschleben wahrscheinlicher als bei einem Flugzeugabsturz.