Vielleicht helfen dagegen die Funfacts eines Mathematikers aus Florida. Er hat alle Linienflüge in den USA zwischen 2016 und 2025 ausgewertet und das Risiko für Todesfälle verglichen. Ergebnis: Nicht nur andere Verkehrsmittel sind laut seinen Berechnungen deutlich gefährlicher - sondern auch ziemlich alltägliche Aktivitäten.
Ein paar Beispiele: Vergleicht man die zurückgelegte Strecke pro Passagier, ist es in den USA 239 Mal gefährlicher den Zug zu nehmen als das Flugzeug - und sogar 626 Mal gefährlicher selbst mit dem Auto zu verreisen.
Zuhause bleiben ist allerdings auch keine Lösung - eine Stunde dort ist statistisch gesehen 8 Mal gefährlicher als eine Stunde im Flugzeug. Und sogar vom Blitz getroffen zu werden und daran zu sterben ist in einem Menschleben wahrscheinlicher als bei einem Flugzeugabsturz.