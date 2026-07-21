Die Deutsche Bahn will Alkohol an allen Bahnhöfen in Deutschland verbieten.

Das Verbot soll nach Angaben der Bild-Zeitung Mitte Oktober überall umgesetzt sein. Getrunken werden darf dann nur noch in Cafés, Restaurants oder Kneipen im Bahnhof. Die Bahn hofft auf mehr Sicherheit und weniger Streit. An Bahnhöfen wie Hamburg, Köln oder Frankfurt gibt es schon Alkoholverbote. Nach Angaben der Bahn hat es dort seitdem weniger Konflikte gegeben.

Wer sich nicht an das Verbot hält, muss den Bahnhof verlassen. Wer das immer wieder macht, kann Hausverbot bekommen.