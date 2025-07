Es gibt schon Methoden, wie man erkennen kann, ob jemand einem K.o.-Tropfen ins Glas gegeben hat.

Das sind Teststreifen aus Papier, die sich verfärben, wenn Flüssigkeit mit K.o.-Tropfen draufgeträufelt wird. Forschende aus Korea haben jetzt im Fachmagazin "ACS Sensors" ein Klebe-Tattoo vorgestellt, das die Tropfen auch erkennen soll - sogar noch zuverlässiger als die Teststreifen aus Papier.

Das Tattoo wird auf die Haut geklebt, und im Motiv ist eine spezielle Gelmischung mit dabei. Die reagiert und verändert die Tattoo-Farbe innerhalb einer Sekunde von schwarz in rot, wenn sie mit K.o.-Tropfen in Kontakt kommt. Getestet haben die Forschenden das mit Tropfen in Whiskey, Wodka, Bier und Kaffee. Sie sagen: Ihre Klebe-Tattoos sind günstig und einfach herzustellen.