Paraguays Präsident Santiago Peña hat nach dem Sieg gegen Deutschland einen Nationalfeiertag für heute ausgerufen.

Er veröffentlichte das Dekret dazu auf der Plattform X und sprach von einem gewaltigen Triumph Paraguays. Für das südamerikanische Land war es erst der zweite K.O.-Sieg bei einer Fußball-WM der Männer. Auch den Tag nach der erfolgreichen WM-Qualifikation im September letztes Jahr hatte Staatspräsident Peña schon zum Feiertag erklärt.

Deutschland verlor im Elfmeterschießen 3:4 gegen Paraguay und ist damit im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem Spiel gesagt, dass er nicht zurücktreten will. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.