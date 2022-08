Heuschrecken-Männchen können unterschiedliche Farben haben.

Ist ihr Schwarm kleiner, sind sie grün oder sandfarben - gute Tarnfarben. Ist der Schwarm größer, werden die Männchen allerdings knallgelb, wenn sie geschlechtsreif sind. Ein internationales Team unter Leitung der belgischen Uni Leuven hat festgestellt, dass das an einem einzigen Gen liegt und, dass es Heuschrecken-Schwärmen dazu dient, sich besser zu koordinieren.

Signalfarbe hilft bei der Ordnung im Schwarm

Gelb signalisiert den anderen Männchen: "Achtung, ich bin auch ein Männchen, verschwende also nicht die Zeit mit mir, wenn du auf Weibchen-Suche bist." Die Forschenden sagen, dass man mit dem Wissen über das Farb-Gen vielleicht in Zukunft Mittel entwickeln könnte, die verhindern, dass Heuschrecken sich so stark vermehren.

Heuschrecken-Schwärme können aus hunderten Millionen von Tieren bestehen. Vor zwei Jahren zogen riesige Schwärme über Ostafrika, den Nahen Osten und Südostasien und gefährdeten die angebauten Lebensmittel von zehn Prozent der Weltbevölkerung.