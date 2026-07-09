Wer in Singapur mit dem Auto mobil sein will, muss tief in die Tasche greifen: Die Lizenz für einen Kleinwagen kostet umgerechnet knapp 88.000 Euro.

Der Preis für das auf zehn Jahre befristete Zertifikat ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Der Stadtstaat versteigert regelmäßig eine begrenzte Zahl dieser Zertifikate. So steuert Singapur die Zahl der Fahrzeuge auf seinen Straßen.

Die Gesamtzahl der Autos ist für die 6,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner auf rund eine Million begrenzt.

Die Preise für ​die Zertifikate haben sich seit der Zeit vor der Corona-Pandemie vervierfacht. Singapurs Verkehrsminister begründete den Anstieg zuletzt mit einer anhaltend starken Nachfrage, auch wegen attraktiver Preise ‌für Elektroautos. ‌

Viele Autohersteller drosseln für den Markt in Singapur die Motorenleistung gängiger Modelle, damit diese in die günstigere ‌Zertifikatskategorie fallen - für Fahrzeuge mit einem ⁠Hubraum unter 1,6 Litern.