Ein 19-jähriger Student aus Frankreich muss in Singapur umgerechnet rund 400 Euro Strafe zahlen.

Der Grund: Er hatte an einem Orangensaft-Automaten einen Trinkhalm herausgezogen, ihn abgeleckt und wieder zurückgesteckt. Das Ganze filmte er für eine Instagram-Story.

Das Video ging viral und landete schließlich bei der Polizei. Der Betreiber des Automaten musste daraufhin alle 500 Trinkhalme austauschen. Der eigentliche Schaden war zwar gering, der Fall sorgte aber landesweit für Aufregung.

Vor Gericht zeigte sich der Student einsichtig. Ihm drohte sogar eine Gefängnisstrafe, doch am Ende kam er mit der Geldstrafe davon. Ob sein Aufenthaltstitel in Singapur Folgen davonträgt, ist noch offen.

Singapur ist für seine strengen Gesetze bekannt. Sauberkeit und Ordnung haben einen hohen Stellenwert. Zum Beispiel darf man Kaugummi in Singapur meist gar nicht ins Land bringen. Damit soll verhindert werden, dass Straßen und öffentliche Plätze verschmutzt oder beschädigt werden.