Wie CNN berichtet, taucht er in der aktuellen Ausgabe des Michelin-Guides nicht mehr auf. Vor fünf Jahren hatte die Verleihung des Sterns an Meng für Furore gesorgt, schließlich bekam man sein preisgekröntes Hühnchen-Reis-Gericht für unter zwei Euro - eine große Ausnahme von der sonst teuren Sterneküche.



Der Streetfood-Koch nutzte den überraschenden Ruhm, um sein Geschäft auszubauen. Er baute seine Speisekarte aus und eröffnete weitere Lokale, auch außerhalb von Singapur. Dafür bekam er nicht nur Lob, sondern auch Kritik - einige meinten, die Qualität des Essens sei in letzter Zeit schlechter geworden. Meng selbst hat zum Verlust seines Michelin-Sterns noch nichts gesagt.