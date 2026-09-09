Die Ministerinnen und Minister von Singapur gehören schon zu den bestbezahlten der Welt - In Zukunft kriegen sie noch mehr Geld.

Regierungschef Lawrence Wong hat laut Nachrichtenagentur AP gesagt, dass die Jahresgehälter steigen: bei Ministern von umgerechnet knapp 750.000 auf bis zu 1,2 Millionen Euro. Beim Premierminister - also auch bei Wong selbst - geht's rauf von 2,2 auf bis fast 2,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: Bundeskanzler Friedrich Merz bekommt rund 320.000 Euro pro Jahr.

Singapurs Regierungschef begründet die Erhöhung damit, Talente in die Politik locken zu wollen. Er sagt, die Gehälter für Minister könnten mit den Top-Gehältern in der freien Wirtschaft nicht mehr mithalten.