Um den Weltraum besser zu verstehen, schicken Forschende nicht nur Sonden ins All und bauen Teleskope an Land, sie bauen auch riesige Geräte im Meer.

Im Mittelmeer nördlich von Sizilien gibt es ein kilometergroßes Teleskop, das jedes Jahr größer wird. An 700 Meter langen Kabeln am Meeresboden hängen Glaskugeln. Wie bei einer Kette sind sie aufgereiht. Jede Kugel enthält Photomultiplier, die wandeln schwache Lichtsignale in elektrische Signale um. Viele dieser Kabel zusammen bilden das Teleskop. Jedes Jahr werden es mehr - allein dieses Jahr sind 57 neue Kabelstränge hinzugekommen.

Das Unterwasser-Teleskop vor Sizilien ist das größte Europas. Es soll Neutrinos untersuchen. Das sind Elementarteilchen, die aus dem Weltall auf die Erde gelangen. Treffen sie aufs Wasser, dann gibt es ein schwaches Lichtsignal, dass das Teleskop misst.

Ähnliche Teleskope gibt es auch im Mittelmeer vor der französischen Küste und im antarktischen Eis.