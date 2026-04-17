Ausgrabungen haben gezeigt, dass wichtige Anführer in Schiffen begraben wurden. Zum Teil auch schon vor der Wikingerzeit. Eins der bekanntesten Schiffsgräber aus dieser frühen Phase, den Herlaugshaugen in Norwegen, hat ein Forschungsteam jetzt noch mal genauer untersucht.

1.300 Jahre altes Schiff in Grab entdeckt

Anhand von Holzresten konnten die Forschenden das Alter des Schiffs bestätigen. Im Fachmagazin Antiquity schreiben, sie, dass die Beerdigung um das Jahr 700 nach Christus stattfand, also gut hundert Jahre, bevor aus heutiger Sicht die Wikingerzeit begann. Trotzdem war das Schiff aber schon groß genug, um wie die späteren Wikingerschiffe die Nordsee überqueren zu können, zum Beispiel nach Großbritannien. Bis jetzt ist es in der Forschung umstritten, wann genau Menschen aus Skandinavien solche Fahrten zum ersten Mal unternahmen.