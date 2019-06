Im Moment macht eine These australischer Forschender die Runde. Sie sagen, dass es an den Schädeln junger Leute inzwischen häufig einen Knochen-Vorsprung gibt - 1 bis 3 Zentimeter groß, direkt oberhalb des Nackens. Die Gesundheits-Wissenschaftler behaupten, das könnte eine Folge von Handy-Nutzung sein.

Die Forschenden haben Röntgen-Aufnahmen von 1.200 Erwachsenen untersucht. Dabei fanden sie heraus: Etwa ein Drittel weist dieses Nacken-Horn auf. Überdurchschnittlich verbreitet ist er bei Leuten zwischen 18 und 30 Jahren - ganz besonders bei Männern. Einer der Forscher sagte der BBC, dass diese Wucherung seiner Erfahrung nach seit zehn Jahren häufiger vorkommt.

Die Erklärung: An der besagten Stelle im Nacken sind Muskeln und Bänder befestigt. Dadurch, dass wir ständig Geräte in der Hand halten, haben wir unsere Belastung verändert und das wirkt sich auf diese sensible Befestigungsstelle aus - durch Wucherung. Kritiker sagen aber, dass es in der Studie nicht genug Hinweise gibt, die diese These belegen könnten.