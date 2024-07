Selbst in der Wüste gibt es Wasser - nur kommt man nicht so leicht dran, weil die Tröpfchen in der Luft verteilt sind.

Seit ein paar Jahren gibt es Solarmodule, die die Feuchtigkeit mithilfe von Sonnenenergie aus der Luft holen und daraus Trinkwasser machen. Ein Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Arizona macht das mit kleinen Ventilatoren und einem Gel, das die Feuchtigkeit aufsaugt und dann wieder abgibt. Danach wird der pH-Wert angepasst und es werden Mineralien wie Calcium und Magnesium hinzugefügt. Solche Hydromodule stehen schon in vielen Ländern. Das Unternehmen will das Wasser jetzt aber auch abfüllen und in Dosen verkaufen, unter dem Namen "Sky Wtr". Das Ganze wird als nachhaltig beworben - die Alu-Dosen passen allerdings nicht so ganz dazu. Auch können sich wahrscheinlich die wenigsten Menschen ohne direkten Zugang zu Trinkwasser die rund 4000 Dollar pro Modul und Zubehör leisten.