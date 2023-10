"Intelligente" Abfalleimer könnten in Zukunft der Berliner Stadtreinigung melden, wann sie voll sind. Dafür wird ein Chip in die Abfalleimer eingebaut, der den BSR Informationen darüber liefert, wie voll oder leer das Behältnis ist. Aktuell wird das Verfahren in einzelnen Bezirken getestet. Wenn es gut läuft, soll probiert werden, ob es sich auch auf die ganze Stadt ausweiten lässt.

Ein weiterer Vorteil wäre, dass Geld gespart werden könnte: Mülleimer, die seltener geleert werden müssen, müssten dann nicht mehr jeden Tag zur Kontrolle angefahren werden.

Solche "smarten" Mülleimer werden schon in Mönchengladbach, Krefeld, Neu-Ulm und Frankfurt am Main getestet.