TikTok, Bumble, der DB-Navigator oder einfach ein Schrittzähler - wir haben jede Menge Apps auf unseren Smartphones installiert. Im Schnitt sind es 46 Stück - und zwar zusätzlich zu den bereits vorinstallierten.

Das hat eine Umfrage des Digital-Branchenverbands Bitkom ergeben. Mehr als 80 Prozent der Befragten nutzten Kurznachrichten-Apps, also zum Beispiel WhatsApp oder Signal. Finanz- und Bezahl-Apps und Email-Apps waren den Befragten fast genauso wichtig. Mehr als die Hälfte der Befragten nutzte unter anderem noch Foto-, Wetter-, Navigations- und Nachrichten-Apps, sowie soziale Medien und Streaming-Apps. Auch KI-Apps gewinnen an Bedeutung. Für fast die Hälfte der Befragen waren ChatGPT, Sprachassistenten und Co. besonders wichtig.

Nur vier Prozent der Befragten hatten keine App zusätzlich zu den Vorinstallierten auf ihrem Smartphone.