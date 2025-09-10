Firmen sortieren ihre Technik regelmäßig aus. Viele der Geräte werden dann aber nicht zu Elektroschrott, sondern sie werden wieder aufbereitet und weiterverkauft.

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das Interesse in Deutschland zum Beispiel an solchen Smartphones aber gering. Vodafone hat dazu eine Umfrage unter rund 5000 Menschen gemacht und die zeigt, nur jeder und jede Vierte hat schon einmal "refurbished" gekauft. In Frankreich waren es dagegen 38 Prozent und in Großbritannien 33 Prozent. In Schweden und Spanien lagen die Werte auch noch etwas höher als in Deutschland.

Die Umfrage zeigte auch, dass ein Drittel der Menschen hier nicht wusste, dass es professionell aufbereitete Gebrauchthandys gibt. Viele entscheiden sich auch dagegen, weil sie sich fragen, ob der Akku noch gut genug ist.

Durch Gebrauchthandys entsteht weniger Elektromüll und Rohstoffe werden länger genutzt, deshalb ist solche Technik nachhaltiger. Mobilfunk-Netzbetreiber verkaufen zum Teil selbst Gebrauchthandys. Umweltschützer wie die Organisation Exit Plastic sehen das kritisch und sagen, dass die Unternehmen die Wegwerfmentalität mit fördern, weil sie zu Verträgen oft neue Geräte gratis dazu anbieten.