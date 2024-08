Was Emojis bedeuten, wird zum Teil sehr unterschiedlich interpretiert, auch wenn die Grundbedeutungen offiziell festgelegt sind.

Eine Studie hat jetzt zum ersten Mal ausführlich untersucht, wie Emojis in Deutschland verstanden und wie häufig sie benutzt werden. Untersucht wurden alle 107 Gesichts-Emojis, die für die im Fachmagazin "Behaviour Research Methods" erschienene Studie verfügbar waren. Die Forschenden haben rund 150 Testpersonen online befragt. Außerdem werteten sie über 280 Millionen deutschsprachige Tweets aus.

Heraus kam, dass die Verwendung und Interpretation von Emojis in der Praxis teils stark von den offiziellen Bedeutungen abweicht. Das leicht lächelnde Gesicht etwa wird sowohl als freundlich als auch als passiv aggressiv beschrieben. Bei einigen Emojis ist die Sache aber klar: Dem Tränen lachenden Gesicht zum Beispiel ordneten die Testpersonen die Beschreibungen „lustig“ oder „lachen“ zu. Dieses Emoji ist laut Studie übrigens auch das, was am häufigsten verwendet wird - gefolgt vom lachenden Gesicht ohne Tränen und vom Zwinkersmiley. Am seltensten wurde das entsetzte Gesicht benutzt.