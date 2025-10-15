In Indien scheint die Sonne immer seltener – und das hat Folgen für Klima, Landwirtschaft und Solar-Energie.

Eine Studie im Fachjournal Scientific Reports zeigt: In den letzten 30 Jahren sind die Sonnenstunden in fast allen Regionen Indiens deutlich zurückgegangen. Grund sind dichte Wolken, vor allem aber die Luft-Verschmutzung durch Aerosole – winzige Partikel aus Abgasen, Staub und Brand-Rodungen, die das Sonnenlicht streuen und abschwächen.

Laut den Forschenden erreicht allein durch die stärkere Bewölkung bis zu 44 Prozent weniger Sonnenlicht den Boden. Das gefährdet nicht nur Ernten, sondern auch die Solarstrategie des Landes.

Indien gehört inzwischen zu den zehn Ländern der Welt mit der stärksten Luftverschmutzung.