Diskussionen auf Social Media scheinen irgendwann immer ins Negative zu kippen.

Schon länger stehen die Algorithmen der Plattformen im Verdacht, das zu befeuern. Aber ein Harvard-Psychologe sieht da noch einen anderen Faktor: Unseren inneren Drang, immer noch was ergänzen zu wollen, um nicht wie alle anderen zu sein. Er nennt dieses Phänomen Differenzierung.

Der Psychologe und sein Team haben über 2 Milliarden Reddit-Kommentare untersucht und dabei festgestellt, dass die Kommentarspalten mit der Zeit immer negativer wurden. Danach konnten sie in Experimenten zeigen: Wer versucht, besonders einzigartig zu antworten, fängt eher an, zu meckern. Aber wenn die Grundstimmung negativ ist - dann können Leute auch durch nette und hilfreiche Kommentare auffallen.